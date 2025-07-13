11 Temmuz Dünya Nüfus Günü vesilesiyle açıklama yapan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu ve Bağımsız Büro Sendikası İl Temsilcisi Hayati Çam, nüfus müdürlüklerinde görev yapan personelin artan iş yüküne ve yaşadıkları sorunlara dikkat çekti.

Hayati Çam, Dünya Nüfus Günü'nün, 1989 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından ilan edildiğini hatırlatarak, “Dünya nüfusunun 5 milyara ulaştığı 11 Temmuz 1987 günü, bugünün temeli olarak kabul edilmiştir. Bugün dünya nüfusu 8 milyara yaklaşmış durumda. Bu vesileyle, başta nüfus çalışanları olmak üzere herkesin Dünya Nüfus Günü’nü kutluyorum” dedi.

“ARTAN İŞ YÜKÜ MEMNUNİYETSİZLİK YARATIYOR”

Ehliyet, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinin de nüfus müdürlüklerine devredilmesiyle personelin iş yükünün ciddi şekilde arttığını belirten Çam, şu ifadelere yer verdi:

“Ek göstergelerin yetersizliği, maaşların en düşük memur maaşı düzeyinde olması ve düşük fazla mesai ücretleri, çalışanlar arasında memnuniyetsizliğe yol açıyor. E-devlet uygulamalarına rağmen birçok işlem hâlâ fiziksel olarak yapılıyor. Evrak eksiklikleri, yanlış bilgi beyanları ve dijital sistemlerdeki (MERNİS) teknik aksaklıklar, memurla vatandaş arasında gerginliğe sebep oluyor. Performansa dayalı değerlendirme baskısı ise ayrı bir stres kaynağı.”

“SORUNLAR HEM ÇALIŞANI

HEM VATANDAŞI ETKİLİYOR”

Çam, sadece personelin değil, hizmet alan vatandaşların da bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurguladı. Nüfus müdürlüklerinde verimliliği ve hizmet kalitesini artırmak için şu önerilerde bulundu:

“İş yüküne oranla yeni personel alımı yapılmalı. Maaşlar yoksulluk sınırının üstüne çıkarılmalı. Dijital altyapı güçlendirilmeli, teknik destek sürdürülebilir olmalı. Ek göstergeler artırılmalı, fazla mesai ücretleri iyileştirilmeli. Liyakate dayalı atama teşvik edilmeli, mobbing ve baskıya karşı denetimler artırılmalı.”

Açıklamasını, “Nüfus müdürlüğü çalışanlarının sessiz çığlıklarının en azından bu özel günde duyulmasını temenni ediyoruz” diyerek noktalayan Hayati Çam, sendika olarak konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi