Anitta Otel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selahattin Şahin, Genel Müdür İbrahim Ulusoy ve Genel Müdür Yardımcısı Ebru Avcı, Ankara Ulus’taki İlk Meclis’te Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz Gökhan Yazgı’yı ziyaret ettiler.
Anitta yöneticileri, Bakan Yardımcısı Yazgı ile Çorum turizminin geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundular.
Bakan Yardımcısı Yazgı, yakın zamanda Çorum’a gelerek kazı alanlarını ziyaret edeceğini, Hitit Üniversitesi ile ortak projeleri başlatacağını bildirdi.
Editör: HABER MERKEZİ