Anahtar Parti Çorum 1. Olağan İl Kongresi, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılacak.
A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, kongreye genel merkez yetkililerinin de katılacağını bildirdi.
Müstet’in verdiği bilgiye göre; kongreye; Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE Parti İçi Eğitim Okulu Başkanı Özcan Güngör ile Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı MYK Üyesi Ekrem Şentürk de katılacak.
İl Başkanı Müstet, kongreye tüm partilileri ve Çorum halkını davet etti.

Ali Babacan Çorum'a geliyor
Muhabir: KEMAL YOLYAPAR