Türkiye’deki 68 hareketinin simge isimleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 54. yılı nedeniyle Çorum’da bir anma etkinliği düzenlenecek.

Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Örgütü tarafından 6 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’da Özdoğanlar Kavşağı’nda bir basın açıklaması düzenlenecek.

EMEP İl Başkanı Muharrem Özünel, tam bağımsız ve demokratik Türkiye için mücadele eden devrimci gençlik hareketi önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 54. yılında düzenleyecekleri anma etkinliğine tüm emek ve demokrasi güçlerini beklediklerini bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi