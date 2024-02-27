22 Şubat tarihinde Ortaköy ilçesi Cevizli köyünde amcasının oğlu Okan T. (37) ile aralarında çıkan tartışma sonrasında başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak ağır yaralanan Kemal Soner T. sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

5 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren ve beyin ölümü gerçekleşen Kemal Soner T’nin organlarının bağışlanması için yakınları tarafından işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüphelinin hala firari olduğu öğrenildi.