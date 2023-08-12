İhale kapsamında Çorum Belediyesi mücavir alanı sınırları dâhilinde oluşan geri kazanılabilir atıklarının il sıfır atık yönetimi sistemi planı dâhilindeki atıklar belirlenen atık getirme merkezlerinde toplanacak. Kağıt – plastik – metal ve cam atıkların toplanması ve taşınmasını kapsayan ihale 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat:14.30’da Çorum Belediyesi Konferans Salonu’nda yapılacak.
İhaleye katılmak isteyenler idare ve teknik şartnameyi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görebilir veya temin edebilir.
İhale İlan Linki: https://www.ilan.gov.tr/ilan/1271980/ihale-duyurulari-kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi-corum-belediye-baskanligi-geri-kazanilabilir-atiklarin-kaynaginda-ayri-toplanmasi-tasinmasi-ve-degerlendirilmesi-hakkini-kiraya-verecektir