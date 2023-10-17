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Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın katılımıyla gerçekleşen etkinliğe görme engelli bireyler ve aileleri yoğun ilgisi gösterdi.

Altınokta Körler Derneği ÇorumŞube Başkanı Şaban Kabakçı, beyaz bastonun görme engelli bireyler için başta kabullenmesi zor, sonrasında çarpma, düşme, yaralanma gibi olumsuzlukların önüne geçen en büyük araç olduğunu söyledi. Kaldırımlardaki yol izinin beyaz baston kullanımında önemini vurgulan Kabakçı, esnaftan ve vatandaşlardan bu konuda daha duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti.



Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise yaptığı konuşmada görme engellilerin sosyal ve günlük yaşantılarını daha rahat sürdürebilmeleri adına yaptıkları çalışmaları ve yapacakları faaliyetleri paylaştı.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlikte çeşitli sportif ve i sosyal faaliyetler yapıldı.