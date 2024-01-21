AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olması kesinleşirken, Turgut Altınok'tan sonra Ankara'nın ilçe belediye başkan adayları beklenmeye başlandı.

İnternethaber'e göre; Ankara'nın Altındağ İlçe Belediye Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı’nın yeniden başkan adayı olacağı bilgisi paylaşıldı.

Ankara Büyükşehir'den sonra Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarının da kulislere sızdığı bilgisine yer verilen haberde Ankara Büyükşehir'i isteyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin yeniden Mamak'tan aday gösterileceği kaydedildi.

Ayrıca kulislere sızan diğer Ankara merkez ilçe belediye başkan adaylarının isimleri de şu şekilde paylaşıldı: “

Altındağ: Asım Balcı; Çankaya: Duhan Kalkan; Keçiören: Zafer Çoktan; Kahramankazan: Serhat Oğuz; Mamak: Murat Köse; Pursaklar: Ertuğrul Çetin; Sincan: Murat Ercan ve Yenimahalle: Abdülkadir Aydoğan”