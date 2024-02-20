Altında hareketlilik sürüyor. Bugün altın alımı ve satımı yapacaklar, "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. İşte, 20 Şubat Salı canlı altın tablosu ile 22 ayar bilezik gramı, çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

ALTINDA FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR!

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.072,00

Satış: 2.099,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.355,00

Satış: 3.402,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 14.043,00

Satış: 14.410,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 6.667,00

Satış: 6.765,00

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.895,00

Satış: 1.960,00