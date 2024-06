Her yıl geleneksel olarak düzenledikleri Şalvar Şenliği'nde altın takılarını takmayan kadınlar, ellerinde pankartlarla yürüyüş yaptı.

Bursa'da İnegöl ilçesi Eymir ve Sülüklügöl mahalleleri sınırları içerisinde altın ve değerli maden arama çalışmaları yapılmaya başladı. Köylüler, maden arama çalışmalarına tepki gösterdi. Eymir Mahallesi'nde ise kadınların her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Şalvar Şenliği protestolara sahne oldu. Yaz ayları geldiğinde aynı renk şalvar ve altın takılar takarak köy meydanında kutlama yapan kadınlar, protesto amacıyla bu yılki şenliklere takılarını takmayarak katıldı. Ellerinde pankartlarla köy meydanında yürüyüş yapan kadınlar, sloganlar attı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DOĞADER Başkanı Murat Demir, madenlerden çıkarılan altınların çok azının amacına hizmet ettiğini ifade ederek, “Dünyada çıkan altının sadece yüzde 7'si takı ve benzeri işlerde kullanılıyor” dedi. Demir, 29 Haziran Cumartesi günü saat 13.00'te Bursa, İnegöl ve çevre köylerin de katılımıyla büyük bir protesto gösterisi yapacaklarını ifade ederek, “Niçin siyanüre ve altına hayır dediğimizi kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.

Yıllardır Eymir'de yaşadığını ve köylerinin yok olmasını istemediğini söyleyen 70 yaşındaki Ayşe Güleç, “Biz bu Dede Pilavı'nı her yıl yapıyorduk. Şimdi gençlerle Şalvar Şenliği'ne çevirdik. Köydeki herkesin altın takıları var, bugün protesto için takmadılar. Köyümüzün yok olmasını istemiyoruz, siyanürü istemiyoruz, yaşam yok olmasın diyoruz. Başka bir yere gitmek istemiyoruz" dedi.



Maden arama faaliyetlerine tepki gösteren kadınların yanlarında olduklarını ve her türlü desteği sağlayacaklarını söyleyen Eymir Mahallesi Muhtarı Nazmi Özen de, “Bu civardaki tüm köyler etkilenecek. Hiç kimse burada altın çıkarılmasını istemiyor. Eymir Mahallesi kadınları çok kararlı. 'Yürüyüşse yürüyüş' diyorlar” dedi.

Protestolar sonrası kadınlar geleneksel olarak kutladıkları Şalvar Şenliği'nde doyasıya eğlendi.