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Oğuzlar Belediyesi tarafından faaliyet gösteren Obruk Barajı sahilinde muhteşem doğasıyla büyüleyen Altın Koz Sosyal Tesisleri’nin potansiyelini arttırmak ve daha fazla turiste hitap etmek için Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altın Koz tesisleri civarındaki eğimli arazilerin karavanların konaklayabileceği şekilde düzenlenmesinin ardından yerli, yabancı tüm karavan tatilcilerine kapılarını açacak.



Oğuzlar'ın turizm potansiyelini arttırmak için sürekli yenilik, sürekli gelişimi hedefleyerek çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Yıldırım; “Altın Koz Sosyal Tesislerimiz bünyesine kazandıracağımız karavan park ve yakın zamanda yapılacak bungalov evler ile ilçemizin turizm potansiyeli artacak, bacasız sanayi turizm ile ilçemiz büyüyecek, gelişecek.Yaptığımız çalışmaların turizme sağlayacağı katkı ilçemize hayırlı olsun” dedi.