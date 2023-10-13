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Sungurlu Belediyesi’nin çorba ikramından iş ve okula yetişme telaşıyla kahvaltı yapmadan evden çıkan vatandaş ve öğrenciler yine yararlanabilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Kış mevsiminin etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde Sungurlulu öğrenci ve vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dağıtılan sıcak çorbayla ısınacak. Özellikle sabah ilk derse yetişme telaşıyla kahvaltı yapma fırsatı bulamayanlar, yurtlarda ya da öğrenci evlerinde kalan ve ev yemeklerinin tadını özleyen öğrencilerimiz için de bulunmaz bir fırsat sunuyoruz. Ev tipi sıcak çorbanın kokusu işe giden vatandaşlarımızın içini ısıtacak. Tüm hemşerilerimizi 16 Ekim Pazartesi’den itibaren kaymakamlık binası yanında sabah 07:00-08.30 arası bir bardak çorbamızı içmeye bekleriz” görüşüne yer verildi.