Altın fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin gücünü korumaya devam etmesiyle altına olan talebin arttığını belirterek, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD'deki enflasyon verilerinin para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde değişikliğe sebep olabileceğini belirten analistler, ABD'de TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini bildirdi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 9 Nisan 2024 Salı günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 405 liradan yaparken; 9 Mart Salı günü 2 bin 425 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 933 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 965 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.425,00

Satış: 2.425,41

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.344,51

Satış: 2.344,88

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.880,00

Satış: 3.965,54

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 15.520,01

Satış: 15.813,65

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.736,22

Satış: 7.931,55

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.520,01

Satış: 15.813,65

ATA ALTINI FİYATI

Alış: 16.446,73

Satış: 16.882,56

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

Alış: 1.344,98

Satış: 1.780,42

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.281,09

Satış: 2.427,15