Yurt için piyasaların gözü kulağı bugün saat 14.00’te açıklanacak olan Merkez Bankası’nın faiz kararında olacak. Banka ocak ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 45 seviyesinde tutmuştu.

Peki Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararında bir değişikliğe gidecek mi, piyasalarda beklentiler neler? Faiz kararı sonrasında borsa, altın ve mevduat faizlerinde yön ne olur?

Ekonomistler, bankanın faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyor. Karar metninde, enflasyon ve likidite yönetimine dair mesajların önemli olacağını vurguluyor.

Konuyla ilgili merak edilenleri Ekonomist Hikmet Baydar, Milliyet'e anlattı. Baydar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

İŞTE PİYASANIN FAİZ BEKLENTİSİ

“Merkez Bankası faiz kararı konusunda piyasaların beklentisi kesinlikle faizlerin değiştirilmeyeceği yönünde. Daha önce yapılan Merkez Bankası açıklamalarında faiz artırımı yönünde bir sinyal yoktu. Daha önceki politikaların devamlılığı niteliğinde açıklamalar yapılmıştı. Şu anda bir faiz değişikliği ne aşağı yönlü ne de yukarı yönlü beklenmiyor.

MERKEZ BANKASI’NIN BEKLE-GÖR POLİTİKASI SÜRER Mİ?

Bekle-gör politikası ilk 6 ay minimum sürer. Çünkü bundan sonraki süreçte yıllık bazda enflasyonda düşüş olup olmadığını izleyeceğiz. Sektörel bazda bazen beklenmedik yükselişler olabiliyor. Burada ana konu depreme yapılan kısa vadeli finansman ödemelerinin bir likidite bolluğu oluşturduğudur. Bunun da enflasyonu ne kadar yukarı itelediği net bir şekilde görülüyor. Önümüzdeki dönemde piyasadaki likidite döviz, altın ve gayrimenkul gibi araçlara gitmezse enflasyonda risk oluşmayacaktır. Aksi halde Merkez Bankası faizleri daha uzun süre sabit tutmak zorunda kalabilir.

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞİR?

Bana göre minimum temmuz ayından önce faiz indirimi söz konusu olmaz.

‘BORSADA İKİ SEKTÖRE ALIM GELMESİ MUHTEMEL’

Faizlerin değiştirilmemesi yönünde kesin beklenti olduğu için bu fiyatlamalara yansımış durumda. Global piyasalara paralel bazı hareketler görüyoruz. Örneğin borsada teknoloji hisselerinde yükselişi görüyoruz. Bazı yabancı kuruluşlar Türk bankaları ile ilgili kar beklentilerini yukarı çektiği için hedef fiyatları yükselttiler. Bankacılık sektörü ve bunun yanında teknoloji sektörleri ile ilgili bir alım dalgası gelme ihtimali yüksek diye düşünüyorum.

MEVDUAT FAİZLERİ HAKKINDA

Mevduat faizlerindeki artış daha çok kredi talebi ile alakalı bir durum. Kredi talebi olmazsa bankalar o mevduatları alma konusunda çok fazla istekli olmazlar. Şu anda ticari kredilerde 54’lere varan oranlar olduğu yönünde bilgiler geliyor. Bu faiz reel anlamda kredi kullananlara yük getiriyor.

Enflasyondaki düşüş trendi dikkate alınırsa bu faiz yükü oldukça fazla. Kredi talebinde bir azalma olursa o zaman mevduat birikimi nedeniyle likidite bolluğu mevduatta oluşabilir. Bu da faizlerinin düşmesi anlamına gelir. Daha önce faizlerin düşmesi ile birlikte geçmişte bunun örneklerini gördük. Gayrimenkul, döviz ve altın gibi alanlara paraların kaydığını görmüştük. O nedenle faizlerin düşmesini Merkez Bankası Depo ihaleleri ile engelleyecektir.

HAZİNE TAVHİLLERİNE 6 KAT TALEP!

Hazine ihaleleri satışlarında piyasanın talep ettiği faizler verilebilir. Son zamanlarda Hazine ihalelerinde 5-6 kata yakın taleplerin geldiğini gördük. Hazine biraz daha faiz verse piyasa çok rahatlıkla parayı devlet tahviline koyacak gibi gözüküyor. Son Hazine ihalesinde TÜFE+0.49 reel getiri ile bile 5 katın üzerinde talep geldiğini düşünecek olursak Hazine piyasadaki likiditeyi rahatlıkla emebilir.

‘BANKALAR FAİZDE YUKARI YÖNLÜ HAREKET YAPABİLİR’

Bundan sonraki süreç içerisinde enflasyondaki trende bağlı olarak bankalar ellerindeki mevduata reel getiri vermek amacıyla mevduat faizlerinde yukarı yönlü hareketler yapabilirler. Bu Merkez Bankası’nın para politikası dışında bir olaydır. Mevduatı korumak için bankalar gerekirse enflasyonun yüksek seyrini devam ettirdiği takdirde bir miktar daha yüksek mevduat faizi vermek durumunda kalabilirler.

BORSA İÇİN HEDEF NE?

Faiz kararından sonra altında çok fazla bir oynama olmayacaktır. Borsada dolar bazlı 312 civarında bir fiyata doğru hareket söz konusu olabilir. Şu anda borsa için yüzde 10-20 yukarı hedef koyabiliriz.

ALTIN İÇİN BEKLENTİLER NE?

Borsa orta ve uzun vadede dolar bazlı 525’leri görmüştü. Şu anda 306’larda. Dolayısıyla daha hala yol var. Şu an yabancıların borsaya girdiğini görüyoruz. TL Depo ve mevduata da geldiğini görüyoruz, tahvillere de ilgi olduğunu görüyoruz. Demek ki bu seviyedeki faizler yeterli. Piyasada alım yapmaya istekli yabancılar var. Borsa için yön hala yukarı görünüyor. Ancak altın için ise faiz düşüşleri ile beraber tekrar yukarı yönlü hareket söz konusu olabilir.”