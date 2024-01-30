Altın fiyatları 30 Ocak Salı gününe yükselişle başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Gram altın bin 990 lira ve çeyrek altın 3 bin 250 lira sınırında güne başladı. İşte merak edilen gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...



30 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

1.983,33

1.983,58



ALTIN/ONS FİYATI

2.032,02

2.032,33



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

3.173,32

3.243,15



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

12.693,29

12.932,94



YARIM ALTIN NE KADAR?

6.326,81

6.486,31



ZİYNET ALTIN FİYATI

12.693,29

12.932,94



ATA ALTIN FİYATI

13.532,09

13.868,84



14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.086,01

1.468,04



22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.860,27

1.970,60