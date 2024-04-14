Ahlatcı Çorum FK, tarihinde 6.kez karşılaştığı Altay’ı deplasmanda ilk kez yendi.

Türk futbolunun köklü takımlarından Altay’la Cumartesi günkü maçla birlikte tarihinde 6.kez karşılaşan Ahlatcı Çorum FK, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, Altay’la daha önce İzmir’de oynadığı 2 maçı da kaybederken, 2016-2017 sezonunun 34.haftasında 2-1, aynı sezonun play-off yarı final ikinci maçında ise 4-0 yenilmişti.

Cumartesi günü, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanan maçı 3-1 kazanan Ahlatcı Çorum FK, siyah-beyazlı ekibe karşı İzmir’deki ilk galibiyetini almış oldu.