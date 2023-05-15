Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta Trabzon bölgesi A klasman hakemlerinden Alpaslan Şen düdük çalacak. Saat 15.00’te başlayacak maçta Şen’in yardımcılıklarını ise Erzurum bölgesinden Ömer Lütfü Aydın ve Ankara bölgesinden Yusuf Susuz yapacak. Rize bölgesinden Yücel Büyük de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Orta hakem Alpaslan Şen, bugüne kadar Çorum FK’nın 4 maçında düdük çalarken, kırmızı-siyahlı takım 2 galibiyet, 2 beraberlik alıp 8 puan topladı. Çorum FK, Şen’in yönettiği maçlarda 2016-2017 Sezonunda, evinde Karacabey Belediye’yi 4-2, bu sezonun ilk yarısında da Bursaspor’u 2-1 yenerken, 2017-2018 Sezonunda, deplasmanda Osmaniyespor’la 1-1, 2021-2022 Sezonunda ise sahasında Sakaryaspor’la 0-0 berabere kaldı.

ISPARTA 2’DE 2 YAPTI

Alpaslan Şen, Isparta 32 Spor’un ise iki maçını yönetti. Yeşil-pembeli takım evinde oynadığı bu maçların ikisini de kazanırken, 2021-2022 Sezonunda Akhisarspor’u 2-1, bu sezon ise Nazilli Belediye’yi 4-0 yendi.

(Hüseyin AŞKIN)