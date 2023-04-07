Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığı Alparslan Türkeş’i vefatının yıldönümü nedeniyle Kur-an'ı Kerim tilaveti ve dualarla andı. Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik öncülüğünde düzenlenen anma programı çerçevesinde vatandaşlara cami çıkışında lokma ikramında bulunuldu. Tosik, “Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i her fırsatta hayırla ve hürmetle anmak, fatihalarla hatırlamak hepimiz için manevi bir vazifedir” dedi.

MHP Çorum İl teşkilatı da merhum Alparslan Türkeş'in 26. vefat yılı nedeniyle Abdibey Camii’nde mevlit okuttu. MHP İl Başkanı Agâh Karapıçak başta olmak üzere çok sayıda teşkilat üyesi ve vatandaşın katıldığı mevlid programı sonrasında cemaate helva ikram edildi.

Mevlid programında emeği geçen herkese gönülden teşekkür eden MHP İl Başkanı Karapıçak, “Rabb'im yapılan duaları kabul eylesin. Ülküleri uğruna can veren tüm Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun.Emanetin emin ellerde, sevdanda kavganda bizimdir Başbuğum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)