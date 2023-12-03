26 Kasım’da Üçtutlar Mahallesi Eşrefhoca Caddesi’nde yolun karşısına geçtiği esnada minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan ve sevk edildiği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden Zehra Almila Yıldız, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazına Zehra Almila’nın okul arkadaşları, eğitim camiası, siyasiler ve yüzlerce kişi katıldı.
Kazada kızını kaybeden baba Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Mustafa Yıldız, ayakta durmakta zorlandı. Sevenlerinin omuzlarında Ulumezar’a getirilen genç kızın cenazesi, dualarla toprağa verildi.
ORGANLARI BAŞKALARINA UMUT OLACAK
Gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlanan Zehra Almila Yıldız’ın organlarının bağışlandığı öğrenildi.
Talihsiz genç kızın ailesi tarafından bağışlanan organları başkalarına umut olacak.