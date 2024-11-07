Alınan bilgiye göre İnönü Caddesi’nde bir şahsı yol ortasında hareketsiz halde yatarken gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine belirtilen yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Suriye uyruklu olduğu belirlenen Adnan El C.(49)'un aşırı derecede alkollü olduğu anlaşıldı.

Alkollü şahıs sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.