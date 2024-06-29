Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Milli Meclisi’ni feshederek genel seçimlerin 1 Eylül’de yapılması kararı aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı internet sitesindeki kararnameye göre Aliyev, ülkenin yasama organı Milli Meclisi feshetti. Kasım’da yapılması planlanan genel seçimler, 1 Eylül’e çekildi.

Meclis, ülkenin 11-22 Kasım’da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı’na (COP 29) ev sahipliği yapacağından ‘Meclisi feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması’ için Aliyev’e başvuru yapmıştı.

Cumhurbaşkanı, başvuruyu anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi için Anayasa Mahkemesine göndermişti. Anayasa Mahkemesi, Milli Meclisin feshedilmesi ve genel seçimlerin öne alınmasının uygun olduğuna karar vermişti.

Editör: HABER MERKEZİ