Alim Kısa’nın Belediye Başkan Adaylığı için konvoy eşliğinde Dodurga’ya gelen İYİ Parti Çorum Teşkilatı yöneticileri ilçede şehir turu atarken daha sonra Şehitlik’e geçti. Burada şehitlerimiz için dua eden partililer daha sonra İYİ Parti İlçe Başkanlığına gelerek Alim Kısa’nın adaylık açıklamasında hazır bulundular.

Açıklamaya İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Dodurga İlçe Başkanı Ramazan Aslan, önceki dönem İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, ilçe başkanları, İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, ilçenin giderek kan kaybettiğini belirterek, Dodurga’nın eski gücüne tekrar kavuşturulacağını söyledi. Dodurga’nın birçok sorununu yakından bildiklerini ifade eden Erkan Yıldız, başta işsizlik olmak üzere tarımsal sorunlarının olduğunu dile getirdi. İlçede bir banka şubesinin kaldığını anlatan Yıldız, bankaların bankamatiklerini söküp götürmesinin ilçenin fakirleştiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.



Erkan Yıldız ayrıca şehitliğin yanına düğün salonu yapılmasının şehitlerimize bir saygısızlık olduğunu değerlendirdi. İYİ Parti olarak belediyeyi kazanmaları halinde düğün salonunu şehit ailelerine tahsis edeceklerini vurgulayan Yıldız, Belediye Başkan Adayları Alim Kısa’ya başarılar diledi.

Dodurga Belediye Başkan Adayı Alim Kısa ise, adaylık açıklamasında kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmek için bu yola çıktığını söyledi. İlçenin son 20 yılda 5 bin 300 nüfustan bugün TÜİK verilerine göre 2 bin 460’a düştüğünü vurgulayan Kısa, “Bu düşüş ilçemizin son 20 yılda uğradığı erozyonun net bir fotoğrafıdır. Tabi, tilki ile plan yapıp, kurt ile avlanıp sonrada gidip koyun ile yas tutarsan olacak sonuç budur. Zeka sevileri ayakkabı numaralarından daha küçük olan inanların bu memlekete verdiği zararı gözler önüne serip zararın neresinden dönersek kardır anlayışını ve şiarını taşıdığımız için aday oluyoruz” dedi.

Siyasetin bir ticaret olmadığını, siyasetin bir ibadet olduğunu dile getiren Alim Kısa, kendisinin de siyaseti bir ibadet anlayışı içinde yapacağının altını çizdi. Dodurga’nın hiçbir evladının ikinci sınıf, üçüncü sınıf, azarlanan, horlanan, tokat atılan insanlar olamayacağını kaydeden Alim Kısa, bu memleketin bütün çocuklarının bu ilçenin birinci sınıf vatandaşı olduğunu dile getirdi.

Konuşmasına sık sık Necip Fazıl Kısakürek’in şiirlerinden alıntı yaparak devam eden Alim Kısa, son olarak birbirinden güzel projelerle Dodurga halkının kapılarını yoklayacaklarını sözlerine ekledi.