Osmancık'ın Güney Mahallesi sakinlerinden, Orta Pirinç Fabrikası ortaklarından Ali Yüksel Günal; Ali Rıza Günal, Servet Günal ve Neslihan Tel'in babası, Muazzez Günal'ın eşi idi. Günal’n vefatı ailesi ve sevenlerini üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi bugün (4 Haziran 2026 Perşembe günü) öğle namazının ardından Beylerçelebi Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Osmancık Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi