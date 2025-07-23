Biten sezonun devre arasında Belçika’nın Dender takımından Çorum FK transfer olan ve sezonu 16 maç 2 golle tamamlayan Ali Akman, 2025-2026 sezonu için Teknik Direktör Tahsin Tam’ın gözüne giremedi.

Topuk Yaylası’nda başlayacak üçüncü etap öncesi futbolcuyu satış listesine koyan Arca Çorum FK’nın kapısını ilk Sakaryaspor çalarken, dün de sürpriz bir şekilde Keçiörengücü yönetimi çaldı. Çorum FK yönetimi ve Ali Akman Keçiörengücü ile el sıkıştı.

Transferin bugün resmiyet kazanması bekleniyor.