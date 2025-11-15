Olay, dün gece saatlerinde Çorum’un Bayat ilçesi Lapalılar Çiftliği mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında, ev ve samanlık alevlere teslim oldu. Yangını fark eden köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev, samanlık ve saman balyaları küle döndü.

Bölgede incelemelerde bulunan Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır ise dumandan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.