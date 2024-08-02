Ziraat Mühendisi Şefik Aldemir’in sahibi olduğu Aldemir Tarım, kalitenin ve yeniliklerin takipçisi olarak, tanınmış markalarla ve geniş tarımsal ürün yelpazesiyle yılların tecrübesini müşterilerine yansıtıyor.

Tiryaki Arasa Yem Çorum Merkez Bayii olan Aldemir Tarım’da, çiftçinin ihtiyacı olan tohum, gübre ve fide çeşitleri satışı yapılıyor. Ayrıca Kozlu ve Hatap marka tavuk yemleri, arpa, arpa ezmesi, buğday, mısır ve mısır flake çeşitleri bulunuyor.

Hatap Un, Mis Un, Teksin Un, Yüksel Un, Som Un, Güneş Un ve Merzifon Un gibi tüm kaliteli un çeşitlerini müşterilerine sunan Aldemir Tarım, bakliyat grubunda pirinç, nohut, mercimek, bulgur ve fasulye çeşitlerinin toptan fiyatına perakende satışını yapıyor.

Büyük ve küçükbaş hayvancılığın hizmetinde olan Aldemir Tarım, kedi ve köpek mamalarından muhabbet kuşu yemine kadar besin değerleri yüksek, kaliteli, güvenilir markaları ve 25 kiloluk karışık muhabbet kuşu yemlerini Çorumlulara sunuyor.