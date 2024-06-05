Gıda proses teknolojilerinde dünya liderlerinden biri olan Alapala tarafından kurulan TÜBİTAK onaylı Alapala Akademi ve İnovasyon Merkezi, sektöre yönelik teorik ve pratik eğitimler sunarak hem Türkiye'de hem de dünya çapında sektör profesyonellerinin ve çalışanlarının gelişimine katkıda bulunuyor.

Alapala'nın AR-GE çalışmalarına da ev sahipliği yapan Alapala Akademi ve İnovasyon Merkezi, gücü, tecrübesi, yetkinlikleri ve akademisyenler ile hazırladığı teorik kurgularıyla küresel standartlarda bir başarı hikayesi oluşturuyor.

Hem çalışanlara hem de sektör profesyonellerine işi deneyimleyerek mutfağında öğrenebilecekleri bir eğitim imkanı sunan Akademi, Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği (International Association of Operative Millers/IAOM) iş birliğiyle oluşturulan uluslararası eğitim programı kapsamında, Çorum’daki un fabrikasının dönüştürülmesiyle hayata geçirildi.

Alapala Yönetim Kurulu Üyesi Gülfem Alapala, bu merkezin şirketin insana yatırım alanında gerçekleştirdiği en önemli proje olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye’de bir ilk olan Alapala Akademi ve İnovasyon Merkezi’nde öğrenciler, teorik ve pratik olarak modern gıda proses teknolojilerini ve tesis yönetimini öğreniyorlar. Eğitim programımız küresel ölçekte takdir topluyor.” dedi.

Aynı zamanda aktif bir un fabrikası olan Alapala Akademi, IAOM Eurasia Bölgesi Değirmenciler Federasyonu tarafından da uygulamalı değirmencilik eğitimlerinin verilmesi amacıyla tercih ediliyor. 2023 yılı Eylül ayında yapılan ilk programın ardından, Ekim ayında IAOM Eurasia iş birliği ile gerçekleştirilecek eğitim turunda yeni bir grup ağırlanacak.