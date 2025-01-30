Alaca, 29 Ocak 2025 – Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün 29.01.2025 tarihli 2025/1 nolu genelgesi gereğince, Alaca Tesisli Ekibi, Alaca Ajans Amirliği'ne dönüştürüldü. Bu değişiklik, Alaca’daki tarım faaliyetlerini daha verimli hale getirmeyi ve çiftçilere sağlanan hizmetlerin daha etkili bir şekilde sunulmasını hedefliyor.

AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, bu dönüşümün Alaca’daki çiftçilere büyük fayda sağlayacağını belirterek, “Alaca’mızda tarım sektörü her geçen gün büyüyen ve gelişen bir alan. Bu yeni yapılanmayla birlikte, çiftçilerimize daha hızlı ve etkili hizmetler sunulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerin yerel düzeyde daha etkin bir şekilde uygulanacağını görmek, Alaca için önemli bir adım olacaktır” dedi.

Bu gelişme, Alaca'daki çiftçilerin daha fazla destek almasını sağlayacak ve yerel tarım ekonomisini güçlendirecek. Yeni Ajans Amirliği, Alaca’daki çiftçilerin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap verebilmek için çalışacak.

Editör: HABER MERKEZİ