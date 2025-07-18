Türkiye genelinde ve Çorum'da etkisini gösteren kuraklık için harekete geçen Alaca Belediyesi, ilçenin içme suyu ihtiyacını güvence altına almak için çalışma başlattı. Bu çerçevede, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, ilçe merkezinde başlatılan sondaj çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kuraklıkla mücadele kapsamında yapılan bu çalışmaların ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılamada önemli bir adım olduğunu belirten Arslan, belediye olarak vatandaşların temel ihtiyaçlarına yönelik altyapı yatırımlarını sürdüreceklerini kaydetti. Alaca Belediyesi yetkilileri, sondaj çalışmalarının sonuçlarına göre yeni su kaynaklarının aktif hale getirilmesinin planlandığını ifade etti.

Su kaynaklarının sürdürülebilirliği için erken önlem aldıklarını belirten Başkan Arslan, “Alaca Belediyesi olarak, ilerleyen günlerde herhangi bir su sıkıntısı yaşamamak adına sondaj çalışmalarımızı başlattık. Ekiplerimiz sahada yoğun şekilde çalışıyor. İnşallah halkımıza susuzluk yaşatmayacağız” dedi.

Muhabir: İHA AJANS