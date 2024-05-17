Belediye kültür salonunda düzenlenen tiyatro ve şarkıların ardından Zile Caddesi Sakarya Ortaokulu’nun önünde başlayan kortej geçişi, Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Yapılan kortej yürüyüşünde gençlerle birlikte polis ve askerler dev bir Türk bayrağı ve meşaleler taşıyarak çeşitli marşlar söylediler.

Tiyatro ve kortej yürüyüşüne İlçe Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Şerif Arslan, Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çaylak, Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı, Jandarma Komutanı üsteğmen Uğur Gürsoy ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Şölen havasından gerçekleşen kortej yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda toplu fotoğrafla çekiminin ardından son buldu.

Editör: İHA AJANS