Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 yılı 1. olağan meclis toplantısı ve Nisan ayı muhtarlar toplantısı yapıldı. Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Kaymakam Hicabi Aytemür Başkanlığında İl Genel Meclis Üyeleri ve muhtarların katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem konuları görüşüldü ve Birlik Encümen üyeleri seçimi yapıldı.



İl Genel Meclis üyeleri Selahattin Eyyup Batur, Bülent Özdemir, muhtarları temsilen ise Kızıllı köyü Muhtarı Murat Tanju Bayrak ve Kargın köyü Muhtarı İsmail Çimen birlik encümen üyesi olarak seçildi.