Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda kurbanlık alım ve satımı yapabilmeleri için harekete geçti. Alaca Belediye ekipleri, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala görev ve sorumluluk alanındaki hayvan pazarında kapsamlı bir bakım ve temizlik çalışma başlattı. Çok sayıda personelin katıldığı çalışmalarda, alanlar önce süpürüldü sonra da yıkandı, daha sonra bölgede ilaçlama yapıldı.

Çalışmalardan memnun olduğunu kaydeden üreticiler ve vatandaşlar, Başkan Arslan'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiler.

Editör: İHA AJANS