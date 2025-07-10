Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan imzasıyla yapılan açıklamada, kuru araziler için dekar başına 160 TL, sulu araziler için ise 180 TL olmak üzere 2025 yılı tavsiye biçerdöver fiyatlarının belirlendiği duyuruldu.

Açıklamada, tarım sektöründe yaşanan maliyet artışlarının üretici ve biçerdöver sahiplerini etkilediğine dikkat çekilerek, fiyatların adil ve sürdürülebilir üretimi gözeterek belirlendiği vurgulandı. Başkan Ferhat Arslan, tüm çiftçilere ve tarım emekçilerine seslenerek şu ifadeleri kullandı: “2025 yılı biçerdöver biçim fiyatları Alaca Ziraat Odasınca, girdi maliyetlerindeki artışlar göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Kuru arazide 160,00 TL/da, sulu arazide 180,00 TL/da tavsiye fiyat olarak ilan edilmiştir. Tüm çiftçilerimize, biçerdövercilerimize ve tarım çalışanlarımıza kazasız belasız, bereketli bir sezon diliyorum.”

Alaca Ziraat Odası, yeni fiyat tarifesinin ilçe genelindeki çiftçiler ve biçerdöver sahipleriyle paylaşılacağını, aynı zamanda biçim sürecinde yaşanabilecek olası anlaşmazlıkların önüne geçmek için tavsiye fiyatların uygulanmasının önem taşıdığını belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi