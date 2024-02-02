Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca-Çorum-Yozgat karayolu güzergâhında ilçe merkezine 3,5 km uzaklıkta Boğaziçi ve Çal Köyü sınırlarında 506 hektar alanın Alaca Organize Sanayi Bölgesi olması için yapılan çalışmalar sonucunda bakanlık onayının tamamlandığını ifade etti.

Başkan Şaltu, OSB’nin ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, şu şekilde konuştu:

“Alaca ilçesinde; müteşebbislerin ihtiyaç duyduğu fiziksel ve teknolojik altyapısı tamamlanmış büyük alanı üretim parselleri oluşturmak, yerli ve milli sanayi tesisleri yanında tarıma dayalı sanayiyi geliştiren tesislerin kurulması, üretim için gerekli tüm giderlerin daha az maliyetle sürekli ve güvenli olarak arzının sağlanması, üretim sonrası oluşan ürünlerin güvenli bir şekilde depolanması, hammadde ve enerji israfının önlenmesi, sevkiyat ve üretimden kaynaklanan atıkların sürekli, kontrollü ve çevreye duyarlı olarak uzaklaştırılmasının sağlanarak üretimde sürekliliğin sağlanması, işsizliğin azaltılması, istihdamın artırılması ve katma değeri yüksek, son teknoloji tesisler kurarak Alaca ilçesine, çevre ilçelere ve Çorum iline katkı sağlanması amacıyla Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına karar verildi” dedi.

OSB’nin tüzel kişilik çalışmasının yapılacağını belirte Şaltu, kendilerine destek veren Vali Zülkif Dağlı, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günser Şirin, Ticaret Borsası Başkanı Arslan Gür ve Esnaf Odaları Başkanı İsmail Ataç’a teşekkür etti.