Türk sinemasının sevilen isimlerini bir araya getiren "Al Beni Baba" adlı sinema filmi için Çorum’da büyük bir oyuncu seçme süreci başlıyor. Projenin yapımcılığını Mustafa Uslu ve Sinem Uslu üstleniyor.

Çekimleri Çorum’da gerçekleştirilecek olan “Al Beni Baba” adlı sinema filmi için oyuncu başvuruları alınmaya başlandı. Yapımcılığını daha önce ses getiren projelere imza atan Mustafa Uslu ve Sinem Uslu’nun üstlendiği film, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Projede, Türk televizyon ve sinemasının sevilen oyuncuları Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl ve Ayça Ayşin Turan gibi isimler yer alacak. Filmde figüranlıktan yardımcı rollere kadar birçok pozisyon için oyuncu arayışı sürüyor.

Oyunculuk deneyimi olan ya da bu alana ilgi duyan her yaştan kadın, erkek ve çocuk adayların başvuruları kabul edilecek. Özellikle yeteneklerini keşfetmek isteyen yeni yüzler için büyük bir fırsat sunan projede, yerel halkın da sinema dünyasıyla tanışması hedefleniyor.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

Oyuncu seçmeleri, Çorum Kadeş Meydanı’nda bulunan ÇOKİŞ Ofisi aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvuruların yoğun ilgi görmesi beklenirken, yeteneklerini beyaz perdeye taşımak isteyen herkes bu deneyimin bir parçası olmaya davet ediliyor.

Editör: Haber Merkezi