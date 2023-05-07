Akyıldız Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.’nin Çorum Şubesi, Gümrük Müşaviri Şenol Akyıldız’ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Çorum ve Samsun Şube Müdürü Olgun Sancaktar da açılışta bir konuşma yaptı.

Firmanın, ithalat-ihracat, transit antrepo, lojistik ve dış ticaret açısından Çorum ve Samsun’da, donanımlı altyapısıyla işlemleri kısa sürede ve başarıyla sonuçlandırmaya, lojistik ve danışmanlık hizmeti vermeye hazır durumda olduğu bildirildi.

Deneyimli ve başarılı iş insanı Olgun Sancaktar’ın gümrükleme faaliyetlerine başlamasıyla, bölge dış ticaretinin daha da ivme kazanacağına inanılıyor.