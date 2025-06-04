Doğan, Gökcan ve Volkan Aksoy kardeşlerin sahibi olduğu Profilo, geniş beyaz eşya yelpazesiyle müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Sel Sokak’ta bulunan mağazanın açılışına Profilo Türkiye Kıdemli Satış Direktörü Mustafa Işkıncı, Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve davetliler ile vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Aksoy ailesine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.



Profilo Türkiye Kıdemli Satış Direktörü Mustafa Işkıncı ise açılışta yaptığı konuşmada Profilo'nun Türkiye'nin dört bir yanındaki satış noktaları ve geniş dağıtım ağıyla Kadın İşi Girişim projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Habitat Derneği iş birliğiyle, kendi işini büyütmek isteyen 1.000 kadına iş modeli oluşturma, dijital pazarlama, finansal okuryazarlık ve Canva eğitimleri sunduklarını anlatan Işkıncı, “Çorum'da da hangi sektörden olursa olsun girişimci ruhlu tüm kadınlar projemize başvurabilir” dedi.

Dua sonrası protokol açılış kurdelesini birlikte kesti.

Seçkin davetliler ve Profilo müşterilerinin katıldığı mağaza açılışı ayrıca keyifli anlara sahne oldu.

Bando ekibi katılımcılara mini bir konser verdi.

Bir ev için gerekli tüm beyaz eşyayı üreten global bir firma olan Profilo'da soğutucular, fırınlar, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, kurutucular ve derin dondurucular yer alıyor.

Öte yandan Yeniyol Mahallesi Sel Sokak No 34 adresinde açılan mağaza, müşterilerine açılışa özel indirimler sağlıyor.