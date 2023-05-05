“MAVİ GÖZLÜ BOZKURT’UMUZU BAĞRINA BASAN EDİRNE…’’

Akşener, Edirneli vatandaşlara; “Fatih’in doğduğu şehir Edirne, Osmanlı’ya 92 yıl başkentlik yapmış Edirne, Balkanlarda Türklüğün mührü Edirne ve Atatürk’ün hemşerisi olan Edirne, Mavi Gözlü Bozkurt’umuzu bağrına basan Edirne…’’ sözleriyle seslenerek konuşmasına başladı.

“RECEP BEY VE ARKADAŞLARINI DİNLERSENİZ; ALLAH ALLAH NUTUKLARIYLA SAVAŞA GİDİYORUZ.’’

Savaşa değil, seçime gidildiğinin altını çizen Akşener; “Recep Bey ve arkadaşlarını dinlerseniz; Allah Allah nutuklarıyla savaşa gidiyoruz. Bir haftada sadece ben kitapsız oldum, dinsiz oldum, kafir oldum, pkk’lı oldum, aynı zamanda failimeçhulcü oldum. Yahu bir kişiye birbirine bu kadar zıt iftirayı, hakareti aynı anda atan, söyleyen o dilin, o kafanın, o mantığın ne olduğunu anlayabilene aşk olsun.’’ diye konuştu.

“KAFAYI TAKTI ERKEK ERKEK EVLİLİĞİNE. SINIRLAR KEVGİRE DÖNMÜŞ, TÜRKİYE BİR GÖÇMEN HENDEĞİ OLMUŞ ONLARLA ALAKASI YOK ABİNİN.’’

Kalabalıklar arasından bir vatandaşın; “Sana söz bir tanem’’ yazılı pankartına karşılık veren Akşener, Süleyman Soylu’nun sözlerini hatırlatarak; “Kafayı taktı erkek erkek evliliğine. Sınırlar kevgire dönmüş, Türkiye bir göçmen hendeği olmuş onlarla alakası yok abinin. Biz eğer kazanırsak erkek erkeğe evliliği serbest bırakacakmışız. Hayda. Ya kimsenin aklına gelmez. Daha vahimi var. Bu nasıl fantezi dünyası? Erkeklerle hayvanların evlenmesini de sağlayacakmışız. Edirne’de, Türkiye’de yaşayan bütün psikiyatristleri göreve çağırıyorum.’’ diye konuştu.

“İSTİKLAL MARŞI’NI KÂĞITTAN OKUYAMADI AMA BİZ İŞGAL GÜÇLERİYMİŞİZ.’’

Binali Yıldırım’ın “işgalci’’ sözlerine ilişkin konuşan Akşener; “İstiklal Marşı’nı kâğıttan okuyamadı ama biz işgal güçleriymişiz. Yani burayı şereflendiren sizler işgal güçlerisiniz çünkü muhalefete oy vereceksiniz. Bay Kemal’e bir oy vereceksiniz, bir oy da Meral’e vereceksiniz. Dolayısıyla siz oldunuz işgal güçleri. Yahu arkadaş sen ne oldun? Ak Parti’ye oy verirseniz siz istiklal mücadelesi yapanlarsınız.’’ diye konuştu.

“PATATES SOĞAN, GÜLE GÜLE ERDOĞAN.’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; “Sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz.” sözlerine ilişkin konuşan Akşener, Erdoğan’a şu sözlerle seslendi:

“Buradan söyleyeyim Recep Bey. Patates soğan, güle güle Erdoğan. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Patates soğan yiyemeyenler sayın Erdoğan’ın iktidarını yiyecekler inşallah.’’

“O KADAR HIRSIZLIK YAPTINIZ Kİ O ALINDA TERTEMİZLİK YOK KOCA BİR KARA VAR’’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bekir Bozdağ’ın; "Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler" sözlerine ilişkin; “Muhterem o kadar hırsızlık yaptınız ki o alında tertemizlik yok koca bir kara var, kara. Kul hakkı yediniz, kul hakkı. 82 puan alan gencimizin Ak Parti’nin içinde ayısı yok dayısı yok diye atamadınız. Buna karşılık Ak Parti bünyesinde ayısı var, dayısı var diye 52 puan, 54 puanlıkları atadınız. Sizin alnınızın orta yerinde kara var kara. Kul hakkı var. Hırsızlık var. Haram var haram.’’ dedi.

“SEN MECLİS KÜRSÜSÜNDE FETÖ İÇİN DÜNYAYA MEYDAN OKUYAN CIVIK CIVIK ONU ÖVEN BİR ADAMDIN. NE ZAMAN FETÖ’YE DÜŞMAN OLDUN?”

Akşener, yine Bekir Bozdağ’ın; “14 Mayıs akşamı ya FETÖ sevinecek ya bu milletin temiz evlatları sevinecek" sözlerine ilişkin; “Hadi oradan be! Sen o Meclis kürsüsünde fetö’nün övücülüğünü yapan, fetö için dünyaya meydan okuyan cıvık cıvık onu öven bir adamdın. Ne zaman oldu fetö’ye düşman oldun?’’ dedi.

“İTHAL ETMEDİĞİN NE KALDI? BİRAZ AKIL, BİRAZ BİLİM, BİRAZ HUKUK, BİRAZ ADALET İTHAL ETSENE!’’

Türk lirasının değersizleşmesiyle Bulgaristan’dan gelen vatandaşların Edirne’de alışveriş yapmasına ilişkin konuşan Akşener, Edirne’nin tarımsal sorunlarına ve ithal edilen ürünlere dikkat çekerek; “Sırplar kazandı, Venezuelalılar kazandı. Et ithal, mercimek ithal, nohut ithal, buğday ithal, mısır ithal, pirinç ithal ya saman ithal. Hayvan ithal, et ithal. Ya arkadaş ithal etmediğin ne kaldı? Biraz akıl, biraz bilim, biraz hukuk, biraz adalet ithal etsene! Hem onlar bedava.’’ diye konuştu.

“EDİRNE’NİN TARIMA DAİR, SULAMAYA DAİR NE EKSİKLİĞİ VARSA; BİTİRİLMEYEN HANGİ KANALI, HANGİ BARAJI VARSA BİZ YAPACAĞIZ!’’

Millet İttifakı olarak Edirne’nin tarıma dair sorunlarını çözeceklerini söyleyen Akşener; “Ey Edirneli kardeşlerim; Edirne’nin tarıma dair, sulamaya dair, sulu tarım yapılmasına dair ne eksikliği varsa; bitirilmeyen hangi kanalı, hangi barajı varsa biz yapacağız. Millet İttifakı adına söz veriyorum.’’ dedi.

“PİRİNCİN FİYATINI EKERKEN İLAN EDECEĞİZ.’’

Tarımla uğraşmak için köye yerleşen gençleri devlet olarak destekleyeceklerini ifade eden Akşener; “Havza tarımı yapacağız. Önceden fiyat ilan edeceğiz. Pirincin fiyatını ekerken ilan edeceğiz, buğdayın fiyatını ekerken ilan edeceğiz. Besiciler için girdiler düşsün diye mazotta yemde, gübrede, elektrikte sübvansiyonlu en başında uygulayacağız. %20 ile %30 %50 arasında indirimler yapacağız.’’ diyerek 14 Mayıs seçimlerini kazanmalarıyla birlikte gerçekleştirecekleri vaatlerini açıkladı.

Konuşması sırasında bir gençle konuşan Akşener; “Birileri yiyor. Aksırıncaya kadar yiyor. Tıksırıncaya kadar yiyor. Allah şahit olsun ki çıkartmazsak namerdiz.’’ diye konuştu.

“BAŞLI BAŞINA BU KONUDA HESAP VERECEKSİN, HESAP! SENDEN HESAP SORACAĞIM, SEN TÜRKİYE’Yİ DÜŞMANLARLA ÇEVİRTTİN.’’

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; “Güya milliyetçi’’ sözlerine ilişkin Erdoğan’a şu sözlerle seslendi:

“Biz 40 kişiyiz birbirimizi biliriz muhterem. Ben Suriye’nin kuzeyinde olan Kürt devletine onay veriyormuşum. Muhterem, o bölgeyi o hâle getiren sensin. Arap nüfusunu aldın Türkiye’ye boşalttın orayı ve bu hâle getirdin. Başlı başına bu konuda hesap vereceksin, hesap! Senden hesap soracağım, sen Türkiye’yi düşmanlarla çevirttin.’’

“DUY RECEP BEY, 2 YIL İÇİNDE SIĞINMACILARI GÖNDERECEĞİZ.’’

Türkiye’deki sığınmacı sorununun sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaret eden Akşener, Erdoğan’a şu sözlerle seslendi:

“Suriyeliyi bu ülkeye aldın. Türkiye’yi bir sığınmacı hendeği hâline getirdin. Duy Recep Bey, 2 yıl içinde sığınmacıları göndereceğiz. Tamamını göndereceğiz inşallah.’’

“ATATÜRK VE TÜRK BAYRAĞI’NIN O ÇADIR MAHKEMELERİNDEN ÇIKARILMASINI SEN SAĞLADIN RECEP BEY.’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik iddialarına ilişkin konuşan Akşener, çözüm sürecini hatırlatarak; “Atatürk ve Türk Bayrağı’nın o çadır mahkemelerinden çıkarılmasını sen sağladın Recep Bey. Zaten Atatürk’e uyuz olduğunu biliyoruz da Türk Bayrağı’yla ne işin vardı? Niye? Teröristler rahatsız olmasın. Bütün bunları yapan sensin!’’ diye konuştu.

“EĞER BEN PKKLIYSAM SEN DE BENİ TUTUKLAMIYORSAN SİZ HAİNİN ÖTESİSİNİZ, DİBİSİNİZ. ŞEREFLİ TÜRK POLİSLERİNE BENİ KORUTTURUYORSUNUZ.’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Osla görüşmeleri üzerinden eleştiren ve Erdoğan’ın iddialarına karşılık veren Akşener, İç İşleri Bakanlığı görevinde bulunduğu için yasayla korunduğunun altını çizerek; “Arkadaş madem ben pkklıyım. Bu şerefli Türk polisleri beni koruyor. Eğer ben pkklıysam sen de beni tutuklamıyorsan siz hainin ötesisiniz, dibisiniz. Hem şerefli Türk polislerine beni korutturuyorsunuz. Hem ’pkklı’ diyorsunuz hem gereğini yapmıyorsunuz.’’ diye konuştu.

“ŞEREFLİ TÜRK POLİSLERİNİN TERÖR TAZMİNATLARINI GERÇEKTEN HAK ETTİKLERİ NOKTAYA GETİRECEĞİZ.’’

Polislerin sorunlarına dikkat çekerek; “Recep Bey sen yapmadın ama biz yapacağız. Bu şerefli Türk polislerinin terör tazminatlarını gerçekten hak ettikleri noktaya getireceğiz. 12-36 diye bir saat mefulü olmayacak.’’ dedi.

“AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI ŞUBE MÜDÜRÜNÜ TOKATLADI BU ÜLKEDE.’’

Akşener, polisler üzerinden Erdoğan’a şu sözlerle seslendi:

“Asla yaptırmayacağım bir şey var. İYİ Partili, CHP’li, DEVA, Saadet, Gelecek, Demokrat Partili biri gidip bir polisimize tokat atamayacak. Vatan evlatlarını tokatlayamayacak. Ak Parti Gençlik Kolları başkanı şube müdürünü tokatladı bu ülkede. Şube müdürünün tepesinde olan adam da çıktı, Ak Parti Gençlik Kollar başkanına beyanat verdi. Başlı başına bunları ortadan kaldıracağız.’’

“ATATÜRK’LE CEBELLEŞEN, ATATÜRK’LE KAVGA EDEN BU ZİHNİYETİ ALLAH ŞAHİT KÜLLİYEN DEĞİŞTİRECEĞİZ’’

14 Mayıs seçimlerini kazanmalarıyla birlikte askerî okulları ve askerî hastaneleri açacaklarını söyleyen Akşener; “Canı cebinde Türkiye’yi korumak için gayret eden askerimiz, GATA’yı derhâl açacağız, asker için açacağız. Askerî okulları derhâl açacağız. Atatürk’le cebelleşen, Atatürk’le kavga eden bu zihniyeti Allah şahit külliyen değiştireceğiz.’’ diye konuştu.

“TAŞIMALI EĞİTİME SON VERECEĞİZ’’

14 Mayıs seçimlerini kazanmalarıyla birlikte gerçekleştirecekleri vaatlerini açıklayan Akşener; “100 bin öğretmen atayacağız. Bütün köy okullarının tamamını açacağız. Bir ziraat mühendisi bir veteriner, tekniker, öğretmen atayacağız. Ve taşımalı eğitime son vereceğiz. Ve bir ay içerisinde daha sonraki aşamada 150 bin öğretmen daha atanacak, mülakat kalkacak ve gençlerimizin umudu yeniden, bu ülkeye umudu yeniden inşa edilecek.’’ dedi.

“YA BU UCUBE SİSTEMİN DEVAMINDAN YANA OLUNACAK. YA DA CUMHURİYET’İN KURULUŞ AYARLARINA GERİ DÖNÜLECEK.’’

14 Mayıs seçimlerinin önemini anlatarak seçmenin yapması gereken tercihleri vurgulayan Akşener; “Ya bu ucube sistemin devamından yana olunacak. Ya da Cumhuriyet’in kuruluş ayarlarına geri dönülecek. Ya Atatürk’e hakaret etmekten o anlayışla didişmekten vazgeçilecek. Ya da Atatürk’e hakaretler, ‘iki ayyaşlar’ gırla gidecek.’’ diye konuştu.

BÜTÜN EDİRNE’DEN BİR OY KEMAL’E BİR OY MERAL’E İSTİYORUM.’’

Bir vatandaşın; “Abe kurtar bizi Meral abla.’’ pankartına Akşener; “Bunun üstüne laf etmek de mümkün değil. Evet irade ortada konu anlaşılmıştır. 14 Mayıs akşamı bu ucube sistem gidecek ve o kararı burada gördüm şimdi sizden bütün Edirne’den bir oy Kemal’e bir oy Meral’e istiyorum.’’ karşılığını vererek konuşmasını tamamladı. (Advertorial)