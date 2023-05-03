Akşener, Mansur Yavaş ile birlikte Sivas’ta kendilerini karşılayan kalabalığa karşı bozkurt selamı yaparak seslendi.

Sivaslı vatandaşlara, bozkurt selamı yaparak konuşmasına başlayan Akşener; “Mavi Gözlü Bozkurt’umuzun Cumhuriyetimizi kurduğu Sivaslılar, merhaba. Rahmetli Muhsin Başkanın hemşerileri nasılsınız? Bugün burada olmak bizim için bir şereftir. Bugün burada olmak Mavi Gözlü Bozkurt’umuzu yani Atatürk’ümüzü anmak aynı zamanda Muhsin Başkanımızı anmak, aynı zamanda Sinan Ateş’i anmak demektir. Aynı zamanda Gaffar Okkan’ı anmak demektir.’’ dedi.

“EĞER BEN PKK’LIYSAM TUTUKLAYIN ULAN BENİ. NİYE ŞEREFLİ TÜRK POLİSLERİNE BENİ KORUTUYORSUNUZ?’’

Türkiye’de en derin sınır ötesi operasyonun altında imzası bulunduğunu ifade eden Akşener, devlet tarafından korunduğunu söyleyerek; “Eğer ben pkk’lıysam tutuklayın ulan beni. Niye şerefli Türk polislerine beni korutuyorsunuz? Eğer ben teröristsem beni tutuklayın, gereğini yapın.’’ dedi.

“AÇILIM SÜRECİNİ BEN YAPAN DEĞİLİM, SİZSİNİZ!’’

Çözüm sürecini hatırlatarak konuşmasına devam eden Akşener; “Ben; megri megri şarkısını söylemedim. Teröristlerin kafasından konfeti üflemedim. Habur rezaletini yapmadım. Teröristler rahatsız olmasın diye Atatürk’ün resmi ve Türk bayrağını çıkartan ben değilim, sizsiniz. Açılım sürecini ben yapan değilim, sizsiniz!’’ diye konuştu.

“SAYIN ERDOĞAN, SAĞ ELİNDE HİZBULLAH VAR SENİN, SOL ELİNDE PKK VAR.’’

Hüdapar’ın Cumhur İttifakı’nda yer almasına dikkat çeken ve Hizbullah tarafından öldürülen Gaffar Okkan’ı hatırlatarak konuşmasına devam eden Akşener; “Sayın Erdoğan, sağ elinde Hizbullah var senin bu seçime giderken. Gaffar Okkan’ın katilleri var. Sol elinde pkk var. Abdullah Öcalan’la akraba olmuşsun, Öcalan’ın kardeşine; ‘Bizim Mehmet’ diyorsun. Valilere talimat verdin, Oslo’ya gittin, Habur rezaletini yaptın.’’ dedi.

“ERGENEKON’MUŞ, BALYOZ’MUŞ SAVCISI OLDUN. TÜRK ORDUSU’NUN İÇİNİ BOŞALTTIN. BÜTÜN BUNLARA BAKTIĞIMIZ ZAMAN EN SON KONUŞACAK KİŞİ SENSİN SAYIN ERDOĞAN!’’

31 Mart yerel seçimlerinde Öcalan’ın mektubunun TRT’de okutulmasına değinen Akşener, Erdoğan’a şu sözlerle seslendi:

“Türk ordusunu yerle bir ettin. Ergenekon’muş, Balyoz’muş bunların savcısı oldun. Millî ordunun, Türk Ordusu’nun içini boşalttın. En son GATA’yı kaldırdın, askerî okulları kaldırdın. Bütün bunlara baktığımız zaman Sayın Erdoğan, en son konuşacak kişi sensin!’’

“ONCA ŞEY İÇİNDE AKLA GELEN BU. BÖYLE BİR FANTEZİ OLUR MU?’’

Süleyman Soylu’nun son günlerde sıklıkla kullandığı erkek erkeğe evlilik söylemlerine ilişkin Akşener; “Onca şey içinde akla gelen bu. Daha vahim bir şey, onunla da yetinmedi. Meğerse erkekler hayvanlarla da evlenecekmiş, onu serbest bırakacakmışız. Ya böyle bir fantezi olur mu oğlum? Sivas’ta bulunan bütün psikiyatrları bu arkadaşları muayene etmek için davet ediyorum.’’ diye konuştu.

“AYNI ARKADAŞIN O MECLİS’TEKİ FETÖSEVER KONUŞMALARINI; CIVIK CIVIK, İNSANIN İÇİNİ KALDIRAN KONUŞMALARINI BİR BİLSENİZ…

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın; ‘Millet İttifakı kazanırsa fetö kazanır.’ söylemlerine ilişkin Akşener, 8 sene Meclis yönettiğini ifade ederek; “Aynı arkadaşın o Meclis’teki fetösever konuşmalarını; cıvık cıvık, insanın içini kaldıran konuşmalarını bir bilseniz… Şimdi biz kazanırsak fetö kazanacakmış. Hadi oradan be!’’ diye konuştu.

“BİZ İŞGALCİYMİŞİZ, ONLAR İSTİKLAL MÜCADELESİ VERİYORMUŞ.’’

Binali Yıldırım’ın; “işgalci’’ söylemlerine ilişkin konuşan Akşener, Binali Yıldırım’ın Meclis’te kâğıttan İstiklal Marşı’nı okuyamadığını hatırlatarak; “Biz işgalciymişiz, onlar istiklal mücadelesi veriyormuş. Millî irade ona oy verir, buna oy verir. Siyasetçinin yapacağı iş; ‘baş üstüne’ demektir. Siz oylarınızı kime veriyorsanız geçerli olan odur.’’ diye konuştu.

“AĞZINI AÇSANIZ DAYILAR GELİYOR, TELEFON İSTİYOR’’

Konuşması sırasında kalabalıklar arasından bir gençle konuşan Akşener; “Oğlum size ben çok acıyorum biliyor musunuz? 80 öncesinin talebesiyim. Böyle bir eziyet görmedik biz o zaman. Bu nasıl bir şeydir? Ağzını açsanız dayılar geliyor, telefon istiyor. Ali’nin cebinde para yok. Ama dayı gelecek diyecek ki; ben Almanya’dan geldim. Harika bir hayatım var. Göster telefonunu.’’ dedi.

“BİZ BİTKİ MİYİZ, HAYVAN MIYIZ? RECEP BEY’E GÖRE NEYİZ? TÜR’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde; “Ben Aleviliğe saygı duyarım, her türe saygı duyarım.’’ sözlerine ilişkin Akşener; “ Ya arkadaş; farklı inançlarda olabiliriz. Farklı renklerde olabiliriz farklı farklı topraklarda doğmuş olabiliriz. Anamız babamız farklı olabilir. Yahu insanız. İnsanı yaratan Allah. Dolayısıyla Allah’ın kuluyuz. Nasıl oluyor tür? Oğlum Ali biz bitki miyiz, hayvan mıyız? Recep Bey’e göre neyiz? ‘Tür’. Bunun cevabını verecek misiniz sandıkta? O zaman bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e.’’ diyerek vatandaşlardan söz istedi.

“BU ÇİRKİNLİĞİ, BU AYRIMCILIĞI; TACİZE, TECAVÜZE, DAYAĞA KARŞI BİZİ SUÇLAYAN BU ZİHNİYETİ YERLE BİR EDECEĞİZ. BEN BUNUN İÇİN KADINLARDAN EKSTRA DESTEK İSTİYORUM’’

“Değerli kadınlar sizlere ihtiyacım var.’’ diyerek konuşmasına devam eden Akşener, bugüne kadar hiçbir erkeğe yapılmayan çirkinliğin kendisine yapıldığını ifade ederek; “El ele vereceğiz ve bu harami düzenle birlikte; bu çirkinliği, bu ayrımcılığı; tacize, tecavüze, dayağa karşı bizi suçlayan bu zihniyeti yerle bir edeceğiz. Ben bunun için kadınlardan ekstra destek istiyorum. Eğer ben kadınlara karşı yapılan bu iğrençlikleri bitirmezsem Allah benim canımı alsın. Bu derece samimiyim bu derece kararlıyım.’’ dedi.

“18-26 YAŞINDAKİ GENÇLERİMİZE, EV KADINLARIMIZA 2.500 LİRA SORGUSUZ, SUALSİZ, ŞARTSIZ MAAŞ BAĞLAYACAĞIZ.’’

14 Mayıs’ta seçimleri kazanmalarıyla birlikte gerçekleştirecekleri vaatlerini anlatan Akşener; “İş buluncaya kadar 18-26 yaşındaki gençlerimize, ev kadınlarımıza 2.500 lira sorgusuz, sualsiz, şartsız maaş bağlayacağız. 100 bin öğretmen tayin edeceğiz. Sonra arkasından 150 bin öğretmen daha gelecek ve 250 bin öğretmeni tayin edeceğiz. Bütün köylerdeki okulları yeniden açacağız. Her köye 1 öğretmen, 1 veteriner, 1 ziraat mühendisi tayin edeceğiz.’’ dedi.

“KÖYE YERLEŞEN HER BİR GENCİN 5 YIL BOYUNCA SSK VEYA BAĞ-KUR PARALARINI, PRİMLERİNİ BİZ ÖDEYECEĞİZ.’’

Gençleri tarımsal faaliyetlere teşvik edeceklerini ifade ederek, tarımla uğraşmak isteyen gençlere yönelik vaatlerini anlatan Akşener; “Köye yerleşen her bir gencin 5 yıl boyunca SSK veya Bağ-Kur primlerini biz ödeyeceğiz. Çiftçinin bütün borçlarını erteleyeceğiz, yeniden yapılandıracağız. Çiftçinin bütün borçlarını erteleyeceğiz. Yeniden yapılandıracağız, 5 yıl sadece faiz ödeyeceksiniz.’’ diyerek benzer bir düzenlemeyi esnafa da yapacaklarını anlattı.

“TÜRKİYE ŞEKER KURUMUNU KURACAĞIZ. TÜRKİYE’DE YAPILAN, SİVAS’TA YAPILAN BÜTÜN ÖZELLEŞTİRMELERİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ.’’

Özelleştirilen fabrikalardaki mağduriyetleri gidereceklerini ve kapanan fabrikaları yeniden açacaklarını ifade eden Akşener; “Türkiye Şeker Kurumunu kuracağız. Türkiye’de yapılan, Sivas’ta yapılan bütün özelleştirmeleri yeniden gözden geçireceğiz ve bütün arızalarını gidereceğiz. Bu özelleştirilmiş fabrikalarda oluşan taşeron problemini çözeceğiz.’’ dedi.

“EMEKLİLERİMİZE, EMEKÇİLERİMİZE VE İŞÇİLERİMİZE 1 TEMMUZ’DA EN AZ %50 ZAM YAPACAĞIZ.’’

Ocak ayında memur, emekli ve işçi maaşlarına zam önerisinin yapılmadığının altını çizen Akşener; “Emeklilerimize, emekçilerimize ve işçilerimize 1 Temmuz’da en az %50 zam yapacağız.’’ diye konuştu.

“KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE BÜTÜN EMEKLİLERİN HESABINA 15 BİN LİRA PARA YATIRACAĞIZ’’

Yaklaşan Kurban Bayramı’nı işaret ederek konuşmasına devam eden Akşener; “Kurban Bayramı’nda geçen sene 5 bin liraya kestiğiniz kurbanı bu sene 15 bin liraya keseceksiniz. Çoğunuz kesemeyecek. İşte Kurban Bayramı öncesinde bütün emeklilerin hesabına 15 bin lira para yatıracağız.’’ dedi.

“HER EVE MANSUR BEY’İN YARDIMLARI GİTTİ. YARDIMLAR KOLİLERLE DEĞİL AMA KARTLARLA GİTTİ.’’

Mansur Yavaş’ın Ankara’da yaptığı hizmetleri anlatan Akşener; “Mansur Bey’e dediler ki ‘pkklılarla dhkpcliler saat okuyacak.’ Onlar olmadı ama ne oldu biliyor musunuz? Her eve Mansur Bey’in yardımları gitti. Yardımlar kolilerle değil ama kartlarla gitti. O kartlardan insanlar istedikleri marketten alışveriş yaptılar. Şimdi bu mantık içerisinde bu ülkeyi kalkındırmak mümkün.’’ dedi.

“KARDEŞİM ESAD, KATİL ESED’’

Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı sorununa dikkat çekerek; Türkiye’nin hendek ülke konumuna geldiğini ve Beşar Esad ile kavga edilmesinin sonucunda Türkiye’nin ticaret hacminden yararlanamadığını ifade eden Akşener; “Beşar Esad’la kavga ettik. ‘Kardeşim Esad, katil Esed.’ Peki ne oldu kardeşim? Katilden şimdi kardeşime doğru hafif geçiyoruz. Ama karşılığı ortalamasını alalım, 8 milyon Suriyeli. Ne işe yaradı bu? Siz kazık yediniz hadi söyleyeyim. Sizin geleceğiniz ortadan kalktı, siz kazık yediniz. İşte bunu beraber ortadan kaldıracağız.’’

“MISIR’DAKİ SİSİ’YLE BİZİM NE ALAKAMIZ VAR?’’

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; “Sisi’mi diyeceğiz, Binali mi diyeceğiz’’ sözlerini hatırlatan Akşener; “Ulan Mısır’daki Sisi’yle bizim ne alakamız var?’’ diyerek Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki hizmetlerini anlattı.

“SUUDİ ARABİSTAN KRALININ KARŞISINDAKİ TOPUK SELAMINI GÖRDÜNÜZ MÜ? YAZIKTIR, GÜNAHTIR’’

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sisi’yle olan fotoğrafına atıf yaparak Erdoğan’ın dış politika anlayışına vurgu yapan Akşener; “Ama enteresan bir şey var. Bizimkiler Sisi’nin karşısında hazır ola geçti. Kardeşim Sisi’ye geçildi. Hani ‘Bu fakir burada olduğu süre içinde o terörist alınamaz.’ denmişti ya. Trump şu hareketi yaptı, terörist uçtu gitti. Peki Suudi Arabistan kralının karşısındaki topuk selamını gördünüz mü? Yazıktır, günahtır.’’ dedi.

“BU HIRSIZ DÜZENİNİ 14 MAYIS’TA DEĞİŞTİRECEĞİZ’’

Akşener konuşmasının sonunda Sivaslı vatandaşlara şu sözlerle seslendi:

“Mavi Gözlü Bozkurt’umuzun şehri, Muhsin başkanın şehri, bu şehir bu Cumhuriyeti kuran şehir... Siz kurdunuz, buranın iradesi kurdu. Dolayısıyla bu harami düzeni, bu hırsız düzenini, bu çalma düzenini bu hak yeme düzenini; bu haram yeme düzenini, kul hakkı yiyen düzeni 14 Mayıs’ta değiştirecek miyiz? Sayın Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yapacak mıyız? İYİ Parti’yi birinci parti yapacak mıyız?’’ (Advertorial)