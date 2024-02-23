Alınan bilgiye göre Ortaköy ilçesi Cevizli Köyü’nde akraba oldukları öğrenilen Kemal Soner T. (33) ile Okan T.(37) arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Okan T. tabanca ile Kemal Soner T.’ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Durum ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başına, gögüsüne ve karnına isabet eden mermilerle ağır yaralanan Kemal Soner T., Ortaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralı, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yaralı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, ekipler zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Editör: Haber Merkezi