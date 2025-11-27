Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen “Gazze Davamız” başlıklı konferansa, Küresel Sumud Filosu Gönüllüsü, Aktivist Sinan Akılotu konuk oldu.

Çarşamba akşamı Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansı, 27. Dönem Ak Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, Saadet Partisi İl Müfettişi Faruk Cıdık, Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Hatibi Kemal Kurt ve Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Selim Cebeci’nin yanı sıra çok sayıda kişi izledi.

Etkinliğin açış konuşmasını yapan Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan, Filistin halkının yıllardır maruz kaldığı zulüm, soykırım, ambargo ve insanlık dışı uygulamaların yalnızca bölgesel bir mesele değil, tüm insanlığın ortak acısı olduğunu belirterek, Gazze’de yaşanan insanlık dramını gündemde tutmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Ardından kürsüye gelen Küresel Sumud Filosu’nun Marinette gemisindeki aktivistlerden Sinan Akılotu, Tunus’taki hazırlık ve deniz üzerindeki yolculuk süreciyle birlikte tam 37 gün boyunca Gazze’deki ablukayı delmek için çabalayan filonun, büyük ölçüde amacına ulaştığını söyledi.

Siyonist rejimin, Filistin halkına yönelik sergilediği zulmü uluslararası topluma kanıksatma çabaları karşısında, Akdeniz’e yelken açan Sumud Filosu’nun önemli bir misyon üstlendiğini belirten Akılotu, “Her ne kadar Gazze’ye ulaşamamış olsa da dünya gündeminde oluşturduğu geniş yankı ile İsrail’in emellerine ciddi anlamda sekte vuran Sumud, misyonunu başarıyla tamamlamıştır.” dedi.



“BATI’DA BÜYÜK UYANIŞ VAR”

Gazze’ye insanî yardım ulaştırmak için yürütülen uluslararası çabaların önemine değinen Sinan Akılotu, Sumud’un, ablukayı kırmak için yola çıkan en geniş katılımlı filo olduğunu hatırlatarak, bu filodaki 497 aktivistin 350’sinin Avrupa'nın değişik ülkelerinden gelen “gayrimüslim” insanlar olduğunu kaydetti.

“GAYRET VE VAHDET”

7 Ekim 2023’ten sonra Batı halklarında Gazze konusunda ciddi bir uyanış olduğuna dikkat çeken Akılotu, “Ancak biz Müslümanlar olarak uyuma numarası yapar hâldeyiz. Bu iki yıllık süreçte ümmet olarak maalesef iyi bir sınav veremedik. Siyonizm’in şu andaki gücü, kendi gücünden değil, İslâm ümmetinin parçalanmışlığından kaynaklanıyor. Bu ümmet bir araya gelir, vahdet içerisinde gayretle mücadele ederse, Allah’ın yardımıyla Siyonizm mutlaka yenilecektir.” diye konuştu.

“ACITACAK KADAR

DESTEK OLMALIYIZ!”

Gazze halkının İsrail’e karşı verdiği mücadelenin takdire şayan olduğunu dile getiren Sinan Akılotu, “Bütün dünya bilmelidir ki başından aşağı 200 bin ton bomba yağdırılmış olsa da Gazze dimdik ayakta! Gazze’nin şerefli insanları, kahraman mücahitleri mücadelesine devam ediyor. Moralleri ise emin olun bizden daha yüksek. Şu an bizim Gazze için yapmamız gereken şey ise Erbakan Hocamız’ın belirttiği şekilde, İsrail’i acıtacak kadar destek olmalıyız.” ifadelerini kullandı.