70 yaşında hayatını kaybeden Akgül Öksüz bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. 5 çocuk annesi olan Öksüz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak merkeze bağlı Hımıroğlu Köyü’nde toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri Erdem Erol, Naz Bulut, Ezgi Eşmen Tüfekci, Ümit Kuyu, İl Genel Meclis Üyeleri Yusuf Sapancı ve Ömer Poyraz, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör ve Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, CHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Levent Çöphüseyinoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Temsilcisi Hacı Odabaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi