Çorum’un Boğazkale ilçesi ve köylerinde vatandaşların ilgisi ile karşılaşan Milletvekili Adayı Zeki Gül, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlerin öneminden bahsetti. Ziyaretlerde AK Parti Boğazkale İlçe Başkanı Hüseyin Sülün, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur ve il-ilçe teşkilatları da yer aldı.

Türkiye’nin son dönemde yaşadığı felaketlere dikkat çeken Milletvekili Adayı Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ülkenin tekrar ayağa kalkmayı başardığını dile getirdi. 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde birçok evin yıkıldığını yine yaşanan sel felaketlerinde meydana gelen zararların kısa süre içerisinde giderildiğini ifade eden Gül, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde biz çok güçlü bir ülke haline geldik” dedi.

Boğazkale AK Parti İlçe Başkanlığı’nın yanı sıra esnaf gezisi de yapan Gül, ardından ilçeye bağlı Yekbas ve Evci köyleri ile Alaca’ya bağlı Büyükhırka Köyü’nü de ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşlara seslenen Zeki Gül, “Eski Türkiye’yi hepimiz biliyoruz. Önceden yaşanılan depremlerde hastane bahçelerinde yatan hastalar halen gözlerimizin önünde. Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan ve tüm dünyayı saran Covid-19 belasını bizlerde yaşadık. Peşinden gelen deprem felaketidir. Biz bu yaşanılanların ardından büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ayağa kalktık. Covid-19 belasından sadece ülkemiz değil tüm dünya ekonomik olarak etkilendi. Ama bunu en hızlı şekilde kapatan yine ülkemiz oldu. Dünya tarihinde yaşanılan en büyük depremlerden birini de ülkemizde yaşadık.

Bu deprem felaketinin ardından konut inşaatları hemen başlatıldı ve en kısa süre içerisinde depremzedelerimiz evlerine yeniden kavuşacak. Bu belirttiklerimiz dünyada büyük ülkeler olarak belirtilen ülkelerin yapabileceği şeyler değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde büyük ülke nasıl olunur tüm dünya görmüş oldu. Bizim hükümetimiz ‘yapacağız’ demiyor, ‘yaptık’ diyor.

Bende gerek Belediye Başkan Yardımcılığı döneminde, gerek Belediye Başkanlığı döneminde, gerekse Bakan Müşavirliği döneminde hiçbir vatandaşımızı geri çevirmedim. Kapım her zaman açık kaldı. Bundan sonra Allah nasip ederse ve milletvekili olursam kapım herkese yine açık olacak. Bunun sözünü buradan veriyorum. Belediye Başkan Yardımcılığı dönemimizde ve Belediye Başkanlığı dönenimde Boğazkale’ye, Alaca’ya, Sungurlu’ya ve Osmancık’a yani tüm ilçelerimize yardımlar yaptım. Asfalt denildi hiçbir zaman geri çevirmedik. Başka yardım denildi yine geri çevirmedik.

Çorum’un hepsi bizim. Ben Çorum’a hizmet edebilmek için aday oldum. Çorum’un hepsi bizim, tüm ilçeleri bizim. Ama bu bölgesel olarak düşününce ben bu bölgenin milletvekili olacağım ve bu bölge ile daha fazla ilgileneceğim. İnşallah uyum içerisinde çalışacağız. Boğazkale’ye, Alaca’ya ve Sungurlu’ya nasıl katkı sağlayabiliriz ilçe belediye başkanlarımızla birlikte çalışacağız. Eksiklerin ve ihtiyaçların giderilmesi adına istişare yaparak çalışacağız. Murat Karayılan’ın ağzıyla itiraf ettiği bir cümle var ‘AK Parti’ye verilen her oy PKK’ya sıkılan bir kurşundur.’ PKK’ya kurşun sıkmak için oylarınızı AK Parti’ye vermenizi istiyoruz” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)