AK Partili siyasetçilere “hodri meydan” diyen Yılmaz, 2009'dan itibaren Çorum Belediyesi’nin ele alınması gerektiğini belirterek, “Sabrınız taşsın ve tüm yolsuzluklarla mücadele edelim” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“AKP'li Cumhurbaşkanının ailesine yapılan hakareti hiç kimse tasvip edemez. Bu tarz söylemleri kınıyoruz ve bu bizim siyaset tarzımız asla olamaz.

Fakat, ülkemizdeki hukuksuzluğu, adaletsizliği örtbas etmek için ‘reisçilik’ yaparak vatandaşına parmak sallayanları da biz kınıyoruz. AKP siyasetçileri birden sabır martavalları atmaya başladılar. FETÖ’cüsü, yolsuzluk yapanı, rüşvet yiyeni örtbasçılık yapmak için sabrımızı zorlamayın edebiyatı yaparak ülkemizi daha fazla germeye çalışmasın. Bu ülkenin her vatandaşının demokratik tepkisini ortaya koyma hakkı kutsaldır. Ekrem İmamoğlu'na yolsuzluk yaptı diyenler oturdukları koltukların altında ne kadar pislik, yolsuzluk var çok iyi biliyorlar. Hadi hodri meydan 2009'dan itibaren Çorum Belediyesini ele alalım meydan okuyorum. Sabrınız taşsın ve tüm yolsuzluklarla mücadele edelim.”

Editör: NURDAN AKBAŞ