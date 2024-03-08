Törene AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, İl Başkanı Murat Günay, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, Belediye Başkan Adayı Ömer Tök ile birlikte kalabalık partili topluluğu katıldı.

Açılış öncesinde İl Başkanı Günay, Milletvekili Ahlatcı esnaf ve vatandaşlarla görüşerek hem sorunlarını dinleyip taleplerini aldılar, hem de belediye başkan adayı Ömer Tök’e destek istediler.



Açılışta İlçe Başkanı Nuh Aluç ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur birer selamlama konuşması yaparken, Başkan Adayı Tök ise, projelerinden ve yapmayı planladığı icraatlarından bahsetti.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN SUNGURLU’DA

BAŞKAN ADAYI ÖMER TÖK’TÜR”

İl Başkanı Murat Günay, Sungurlu’nun kendisi için çok önemli olduğunu belirtirken, “Sungurlu’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir tane adayı vardır, o da Ömer Tök’tür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle AK Parti Sungurlu Belediye Başkan Adayımız Ömer Tök'ü Sungurlu'ya, Sungurlumuzu Ömer Tök'e emanet ediyorum” diye konuştu.



“359 TOKİ KUNUTU YAPILACAK”

Milletvekili Yusuf Ahlatcı da, “Buraya gelirken TOKİ Başkanımızla konuştum, önümüzdeki hafta 359 konutluk TOKİ projesi tamamlanıp ihaleye çıkıyor. Sungurlu’muza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Ahlatcı, “Her yerde her zaman Sungurlum benim memleketim diye konuşuyorum. Sungurlu’muz sadece Çorum’umuzun değil Türkiye’nin de en önemli en büyük en stratejik ilçesi haline geldi. Nasıl oldu bu işler, başımızda bir büyük lider var, Recep Tayyip Erdoğan var. Kimse üstüne bir şey alınmasın dünya da mazlumların gözü onda. Sungurlu’muza onun emriyle, onun onayıyla yaptığımız fabrikalar daha az, şimdi daha çok şeyler kazandıracağız Sungurlu’muza inşallah” ifadelerini dile getirdi.