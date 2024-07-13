31 Mart Mahalli İdariler seçimi sonrası Çorum’da yeni bir sürece girildiğini aktaran Kaya, teşkilatların yenilenmesiyle bizzat kendisinin ilgileneceğini ifade etti.

Çalışmayacak, koşturmayacak, sadece partide adı olacak il, ilçe başkanları istemediklerinin altını çizen Kaya, “Kim çalışacaksa, kim daha iyi hizmet edecekse, kim bu işin ayakçılığını yapacaksa onlar teşkilatlarda yer alacak. Ben bu mücadeleyi vereceğim. Çünkü bizim AK Parti’ye ve Tayyip Erdoğan’a ihtiyacımız var.” dedi.

KOLTUK DAVASI YAPANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Yorulan teşkilat mensuplarını değiştireceklerini dile getiren Kaya, partide koltuk davası yapanlara tepki gösterdi. “Ben dahil değişmemiz gerekiyorsa değişeceğiz. Bu partiye zarar veriyorsak bu işleri yapmayacağız.” diyen Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü: “Eylül-Ekim gibi kongrelerimize başlayacağız. Yorulan arkadaşlarımızı değiştireceğiz. Bırakmak isteyenlere müsaade edeceğiz. Kimse alınmasın gücenmesin. İlçe başkanı yaptığımız ertesi gün belediye başkanı nasıl olurum hesabına başlıyor ve ilçe başkanlığını adam gibi yapmıyor. Hem kendisine o ilçeyi zindan ediyor hem de mevcut belediye başkanına ilçeyi zindan ediyor. Belediye başkanı yaptığımız ben bir dahaki dönem nasıl belediye başkanı olurum hesabı yapıyor. İl Başkanı yaptığımız milletvekilliği hesabı yapıyor. Kadın ve gençlik kolları başkanı yaptıklarımız başka işlerin peşinden koşuyor. Kimse AK Parti’den ya da Tayyip Erdoğan’dan önemli değil. Ben değilim, sizler de değilsiniz.” ifadelerini kullandı.

“RECEP TAYYİP ERDOĞAN SADECE TÜRKİYE’NİN VE ÇORUM’UN ÜMİDİ DEĞİL, DÜNYADAKİ BÜTÜN MAZLUMLARIN ÜMİDİ”

Kimsenin Tayyip Erdoğan ve davasından önemli olmadığını belirten Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı önümüzdeki dönemde de aday göstereceklerini kaydederek, “İlla bu koltukta ben oturacağım diye seçimi kaybetmeyeceğiz. Seçim kazanacaksak ben bu koltuktan kalkacağım. Niye? Tayyip Erdoğan sadece Türkiye’nin ve Çorum’un ümidi değil, Tayyip Erdoğan dünyadaki bütün mazlumların ümidi. Onun için samimi olacağız. Kaybettiğimiz birçok ili samimiyetsizlikten kaybettik. İllerde adaylarımızı belirlemeden önce vatandaşa sorduk, anket yaptık ve kim çıktıysa onu koyduk. Ne yapacağız. Önce özgüvenimizi kazanacağız. Yeni bir ekonomik programa başladık ve bunun meyvelerini 1 yıl sonra alacağız ve ekonomi düzeldikten sonra da Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olması için ne gerekiyorsa onu yapacağız ve Cumhurbaşkanımızı yeniden aday göstererek yeni bir hikaye ile yolumuza devam edeceğiz. Seçimi kaybetmemizde sadece ekonomi etken değildi. Öyle olsaydı emekli kenti olan Karabük’ü, Çorum’u ve İskilip’i kazanamazdık. Millet kendine dokunan, kendi gibi yaşayan insanlara oy verir. Milletin terazisi eksiksiz tartıyor. Millet bir şeyleri eksik yaptığınızı görürse oy vermez.” şeklinde konuştu.

“SEÇMEN BİZE MESAJ VERDİ”

Konuşmasında 31 Mart Mahalli İdariler seçimini de değerlendiren Kaya, şunları söyledi; “Teşkilatlarımızla beraber kayıplarımız oldu, kazanımlarımız oldu. Her şeyden önce Çorum il belediyesini, hepinizin desteğiyle, hepinizin emeğiyle il teşkilatımızın, merkez ilçemizin, kadın kollarımızın, belediye başkanımızın ekibinin, gönüllü hemşehrilerimizin desteğiyle kazandık. Bu mutluluk bizim için önemli. Niye önemli? Çünkü öyle bir siyasi atmosfer vardı ki hiç kaybetmeyeceğimiz dediğimiz yerleri, burayı kesin kazanıyoruz dediğimiz, anketlerde çok farklı yanıtla çıktığımız yerleri kaybettik. Seçmen bir mesaj verdi.

Seçmen mesajı bize verirken dedi ki; ‘Siz bana bir takım yanlışlar yapıyorsunuz. Siz bir takım eksiklikleri yapıyorsunuz. Başta milletvekilleri olmak üzere, başta il teşkilatları, ilçe teşkilatlan olmak üzere hareketlerinize dikkat edin dedi.

“REFORM NİTELİĞİNDE DEĞİŞİM YAPMALIYIZ”

Şimdi toplumda ya da teşkilatlarda bir değişim beklentisi var. Arkadaşlar değişim, makamlardaki insanları değiştirerek bir değişim yapamayız. Bu değişim sadece kişilerin değişmesi olur. Bizim reform niteliğinde değişmeler yapmamız lazım. Peki reform niteliğindeki değişmeleri nasıl yapacağız? Herkes kendisinden hareketlerinden, yaptıklarından belediye başkanımızın dediği gibi kalbiyle ağzından çıkanlardan bir olmasından, beraber olmasından ve fitneden, fesattan uzak durarak sağdaki, solundaki insanlara yaptıklarından karısının çocuklarının giydiklerinden, yaşadıklarından, yaptıklarından değil, kendisinden mesul olacak. Millet her şeyi biliyor, görüyor ve duyuyor. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Bunun için ya olduğumuz gibi görüneceğiz ya da göründüğümüz gibi olacağız. AK Parti Genel Merkezi, Çorum'da belediye başkanının adaylarının belirlenmesinde teşkilatlar ne dediyse biz ne dediysek hepsini yaptı. AK Parti Genel Merkezi'nin illerin seçimleri kaybetmesinde bir sorumluluğu yok. Sorumluluk kimde? Milletvekillerinde, il başkanında, ilçe başkanlarında, ilçe teşkilatlarında. Evet, kendimizde arayacağız sorumluluğu. Öz eleştiri yapayacağız. Bize birileri niye oy vermedi diye oy vermediğinden de kızmayacağız. Biz o oyunu niye almadık diye düşüneceğiz. Biz partimiz güçlü olduğu için, liderimiz güçlü olduğu için hep seçim kazandık. Onun için de hiç kendimizi, nefsimizi hesaba çekmedik. Ben seçimi niye kaybettim? İlçeleri neden kazanamadık? Hatamız neydi diye düşüneceğiz. Ben dahil değişmemiz gerekiyorsa değişeceğiz. Bu partiye zarar veriyorsak bu işleri yapmayacağız.”

Editör: NURDAN AKBAŞ