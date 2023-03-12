5 yıla yakın süredir il başkanlığı görevini yürüten Yusuf Ahlatcı’nın milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından yeni il başkanının kim olacağı ile ilgili çalışmalara haftasonu başlandı. Yusuf Ahlatcı’nın istifası ile boşalan il başkanlığı için yapılacak görevlendirme öncesinde Genel merkez teşkilat başkanlığı tarafından parti teşkilatlarına yönelik olarak temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nda önceki gün Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Karadeniz Bölge İl Koordinatörü Yahya Çelik’in katılımı ile eğilim yoklaması yapıldı. Teşkilat mensupları Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Başkan Yardımcıları Ercan Daşdan, Ali Evlüce, Murat Günay başta olmak üzere çeşitli isimlerle ilgili görüşlerini Metin ve Yahya Çelik’e bildirdiler. Komisyon, mevcut milletvekilleri, eski milletvekilleri, eski il başkanları, belediye başkanları, ilçe başkanları, gençlik kolları ve kadın kolları başkanları, kurucular kurulu üyeleriyle yüz yüze görüşmeler yaptı. Ayrıca, il yönetimi, il disiplin kurulu, demokrasi ve hakem heyeti, il kadın ve gençlik kolları yönetimi, merkez ilçe yönetimi ile ilçe kadın kolları, gençlik kolları başkanlarının da katıldığı gizli oylama yaptı. Görüşmeler ve oylamanın neticesinde de il başkan adayları genel merkez tarafından değerlendirilecek.



(Haber Merkezi)

