Bir süre önce yaşadığı rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Çorum Marangozlar Esnaf Odası Başkanı merhum Ömer Latif Akdağ’ın yerine yönetim kurulu içerisinden Yücel Şahin oda başkanı olmuştu.

S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı da beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, odayı ziyaret ederek yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkan Vekili ve aynı zamanda Marangozlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Halit Bölükbaş, kooperatif yönetim kurulu üyeleri Numan Özçetin, Yalçın Keşçi, Alihan İdikut ile Marangozlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Osman Şahin de yer aldı.

(Volkan SINAYUÇ)

