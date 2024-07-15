AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın bir aile hekiminin Laçin ilçesinde cemaatlere para toplandığı iddiasına, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde karşılık verdi.

Günay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gözlerinin 15 Temmuz şehitlerini anma programına katılmayan Tahtasız'ı aradığını belirterek, "Laçin'de dindar ve muhafazakar insanlara yönelik 28 Şubat vari fişleme yapacağınıza, bölücülerin, terör örgütlerinin kullandığı sözde lafları kullanacağınıza, elinizde daha merhum Menderes'in kanı kurumadan, 'ihtilal yapılmalı, kan akmalı' diyen yorumu beğeneceğinize, Sayın Tahtasız, 15 Temmuz programında Şehitlik'te millet şehitlerini anarken gözlerimiz sizi aradı… Sayın Tahtasız ne zaman milletin şehitlerini anacaksınız?" diye sordu.

Tahtasız'ın Günay'a cevap verip vermeyeceği merak konusu oldu.

İşte Günay'ın paylaşımı;