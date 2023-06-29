Av. Murat Günay, sanık yakınlarının günlerdir AK Parti İl Binası önünde şahsına yönelik iftira, hakaret ve tehditler savurduğu vurgulayarak, sanık yakınlarının ailesine ve şahsına yönelik bu eylemleri hakkında adli mercilere gerekli suç duyusunda bulunduğunu ifade etti.

Şahsına ait sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan AK Parti İl Başkanı Murat Günay, “Kamuoyuna” diye başlayan yaptığı duyuruda şunları kaydetti:

“ŞAHSIMA KARALAMA KAMPANYASI BAŞLADI”

“Bilindiği üzere 29.03.2023 günü 23.30 sıralarında şahsıma yönelik ramazan yardım kartlarını yağma amaçlı saldırıyla ilgili yapılan yargılama sonucunda; Çorum 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 22.06.2023 tarihli ve 2022/157 sayılı kararıyla sanıklar Z.O., Ü.B, S.E.,F.Y ve İ.H.’nin “Birden fazla kişi tarafından gece vakti yol kesmek sureti ile birlikte yağma” suçundan cezalandırılmalarına karar verilmiştir.

Kararın akabinde sanık yakınları tarafından şahsım hakkında karalama kampanyası başlatılmış olup, şahsımı şikâyetten vazgeçirmek için duruşma sonunda Adliye içinde, dışında ve sonrasında günlerdir Ak Parti İl Binası önünde şahsıma iftlralarla hakaret ve tehditler savurmaya devam edilmektedir. Sanık yakınlarının aileme ve şahsıma yönelik bu eylemleri hakkında Adli Mercilere gerekli suç duyusunda bulunulmuştur. İfade özgürlüğü ve basın açıklaması adı altında kimsenin kimseye hakaret etmeye, iftira atmaya, huzur ve sükûnunu bozmaya hakkı yoktur.

Bu kapsamda şahsıma ve aileme yönelik suç vasfındaki eylemler karşısında yasal yollara başvurmaya devam edeceğimin bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum. Sürece, olaya ve olayın arkasındaki kişi ya da kişilere ilişkin daha detaylı yazılı basın açıklaması ayrıca basın kuruluşlarına iletilecektir.

Kamuoyunun takdirlerine saygıyla sunulur.”